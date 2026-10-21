'Zonder Christian Horner was Verstappen geen kampioen geweest in 2021'

Als je de geschiedenisboeken erop naslaat, lees je helemaal niets over de controversiële keuze van de race director Michael Masi die ertoe leidde dat Verstappen in 2021 het kampioenschap kon pakken. Het is natuurlijk ook eigenlijk helemaal niet belangrijk. Maar toch wil oud-teambaas Christian Horner van Red Bull er nog even op terugkomen. Hij speelde volgens eigen zeggen namelijk sleutelrol in de overwinning van Max Verstappen.

In z'n nieuwe boek 'Drive', waarin Christian Horner je meeneemt door zijn gehele Formule 1-carrière, blikt hij nog even terug op een van de meest controversiële momenten in de Formule 1: het moment dat race director Michael Masi besloot dat alleen de auto's tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton hun ronde achterstand mochten inhalen. Masi kwam namelijk niet helemaal op eigen houtje tot dat besluit.

Er moest ingegrepen worden

Volgens Horner had hij alle hoop al opgegeven. Het inhalen van de vijf achterblijvers én daarna ook nog Lewis Hamilton binnen 1 ronde, leek hem schier onmogelijk. Maar toen bedacht hij op dat moment dat teambaas Toto Wolff van Mercedes al veel langer zich niet zo heel netjes gedroeg. De Oostenrijker had namelijk vaker tijdens races contact met Masi. Tijdens deze gesprekken werd de race director meerdere malen onder druk gezet om keuzes te maken in het voordeel van Mercedes.

Wat Wolff kon, kon Horner ook, maar dan beter. "Wacht even, dat mag toch niet? Je zet de scheidsrechter hier onder druk", aldus Horner. "Dus ik zei tegen onze teammanager: 'verbind me', want ik heb in de vijftien jaar dat Charlie Whiting er was nooit met hem gesproken."

Horner besloot dus zelf ook de scheidsrechter te beïnvloeden, wat uiteindelijk tot de controversiële keuze leidde waardoor Verstappen zijn eerste kampioenschap kon binnenhalen. En daarmee is hij ook indirect de aanstichter van de overbekende quote van Wolff die hierdoor een keer aan het kortste eind trok: "No, Michael, no! No, Michael, that was so not right!"

Schuld van Masi

De oud-teambaas voelt zich ook zeker niet schuldig over zijn contact met Masi. Sterker nog, hij schuift de schuld op hem af. "Hij nam de beslissing, wat binnen zijn bevoegdheid lag en volgens het reglement was toegestaan, maar het was nog nooit eerder gedaan: de auto’s tussen Max en Lewis een ronde voorsprong geven."

"Het was niet onze schuld, maar we bevinden ons in een situatie waarin we deze ene ronde hebben om er een poging van te wagen, en als er iemand is die je in zo’n ronde naar de overwinning kan brengen, dan is het Max wel. Wat gebeurd is, is gebeurd", stelt de Brit. Masi werd het jaar erop de laan uit gestuurd, mede om zijn keuze. Ook werd de verbinding tussen teams en de wedstrijdleiding doorgeknipt.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover