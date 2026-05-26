Zonder extra geld dreigen hier jarenlange files en omleidingen

Wie denkt dat een afgesloten brug of tunnel een incidenteel probleem is, komt de komende jaren bedrogen uit. Als er niks gaat gebeuren dreigt Nederland langzaam maar zeker dicht te slibben.

Gemeenten en provincies luiden de noodklok. Zonder extra geld vanuit Den Haag staan ons jarenlange afsluitingen, omleidingen en files te wachten. Daarover bericht het AD . Een doemscenario dat staat te gebeuren, want van ingrijpen is voorlopig geen sprake.

Nederland is versleten

Veel van onze infrastructuur stamt uit de wederopbouwperiode na de Tweede Wereldoorlog. Bruggen, tunnels en kades die toen zijn gebouwd, zitten simpelweg aan het einde van hun levensduur.

De pijn is nu al merkbaar. De kosten voor onderhoud zijn tot 2030 al met 30% gestegen. Gemeenten en provincies geven nu ruim 4 miljard per jaar uit, er staat een totale opgave van maar liefst 66,5 miljard euro.

Belangrijke verbindingen in Nederland hebben aandacht nodig. Als reparaties niet tijdig uitgevoerd worden, dreigen afsluitingen. Niet alleen garantie voor hatelijke files en omleidingen, maar er is dan ook economische schade voor bijvoorbeeld de transportsector. Bruggen waar aandacht voor nodig is:

Haringvlietbrug. Een belangrijke schakel tussen Zuid-Holland en Brabant

Zeelandbrug

Zwartewaterbrug, de grootste brug van Overijssel

Brug over het Julianakanaal bij Roosteren. Daar gelden nu al beperkingen voor zwaar verkeer

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Zonder budget wordt er niet gerepareerd. En als er niet gerepareerd wordt, moet er afgesloten worden. Zo simpel is het. Sommige bruggen zijn dermate versleten dat reparatie al niet meer kan. Een complete vervanging moet dan gebeuren, zo’n project kost al gauw een miljard of in sommige gevallen miljarden euro’s. Geld dat er nu niet is.

Vorige kabinetten hebben dit dossier in het verleden nooit concreet opgepakt, maar vooral vooruitgeschoven. Hoe langer uitstel dreigt, hoe groter de problemen worden. Ook vanuit het huidige kabinet is er nog geen noodzaak over dit onderwerp. Het gaat er op dit moment vooral in Den Haag over dat er nergens geld voor is. De vraag is: wie gaat deze handschoen oppakken en vooral wanneer?