Gefrustreerde Verstappen trakteert 'slapende' Russell op ouderwetse groet

De verwachtingen waren hoog gespannen voor de thuis-Grand Prix van Red Bull Racing in Oostenrijk. Het team nam een omvangrijk upgradepakket mee naar de Red Bull Ring om de RB22 lichter te maken en meer neerwaartse druk te geven. Na de eerste twee vrije trainingen krabt de formatie uit Milton Keynes zich echter achter de oren.

In plaats van een sprong voorwaarts, brachten de vrijdagtrainingen vooral technische hoofdbrekens en een nukkige balans aan het licht. Het raceweekend begon voor Verstappen met de nodige frustratie. Tijdens de eerste vrije training viel de Red Bull-bolide tot twee keer toe stil halverwege de pitstraat vanwege hydraulische problemen. "Elke keer als ik de koppeling loslaat, kom ik in een anti-stall", meldde een hoorbaar geïrriteerde Verstappen via de boordradio. Het team kreeg de auto weliswaar telkens snel terug in de garage, maar de kostbare trainingstijd ging grotendeels in rook op.

De chaos zette zich in de middagsessie voort. De Nederlander wilde na een paar ronden alweer naar binnen om een opmerkelijke klacht: zijn zitpositie klopte van geen kant. Verstappen ondervond hier zo veel hinder dat hij eiste dat de monteurs zijn racestoeltje direct uit de auto schroefden om het opnieuw te positioneren. Tot overmaat van ramp komt Verstappen later in de sessie George Russell tegen die in het midden van de baan traag rijdt. Verstappen kan er maar net omheen en begroet de Britse Mercedes-coureur met een ouderwetse middelvinger. Het zullen ook niet vrienden worden hè?

Nog meer problemen

Naast de mechanische tegenslagen bleek de auto op het asfalt een handvol. Vooral in de trage, scherpe bocht 3 was de RB22 onvoorspelbaar; bij het insturen en accelereren brak de achterkant van de auto telkens gevaarlijk uit. Verstappen klaagde na afloop dat de auto simpelweg grip tekort komt.

‘’Het was vandaag een beetje lastig om de goede balans te vinden. We moeten echt aan de grip werken aan de voor- en achterkant. We moeten het beste compromis vinden tussen die twee om zo wat meer snelheid te vinden, omdat het er nu naar uitziet dat we wat tekort komen. We gaan zien wat we morgen kunnen doen om over het algemeen meer balans te vinden’’, zegt Max Verstappen.

Topman houdt de moed erin

Technisch directeur Pierre Waché gaf na de trainingen tekst en uitleg bij de stroeve start. Volgens de Fransman horen dit soort aanloopproblemen simpelweg bij de introductie van een ingrijpende update, al bevestigt hij dat er werk aan de winkel is om de motorsoftware en de rijeigenschappen te temmen.

Waché: "We hadden in de garage een probleem met beide auto’s en de eerste vrije training verliep behoorlijk moeizaam, wat soms kan gebeuren als je zoveel aan de auto verandert. We probeerden de auto en het nieuwe pakket te doorgronden en hebben in VT2 een paar aanpassingen aan de afstelling gedaan: sommige gingen de goede kant op, andere niet. We hebben duidelijk nog wat werk te doen. Er valt nog veel te leren, maar we hopen dat we op de goede weg zijn richting de kwalificatie."

Ook pluspunten?

Je gaat je bijna afvragen of dit upgradepakket niet eerder een downgradepakket is. Toch is er volgens Waché ook hoop: ‘’Het is moeilijk te zeggen of het volledige pakket presteert zoals verwacht, maar de lange runs waren behoorlijk veelbelovend in vergelijking met wat we onlangs in Barcelona lieten zien. Het is duidelijk dat we ons op de korte runs moeten verbeteren. Daar richten we ons nu volledig op, en hopelijk zien we morgen tijdens de kwalificatie een positief resultaat."

Daar moeten de Verstappen-fans zich maar aan vast houden: misschien wordt de kwalificatie niks, maar in de race zou Verstappen een auto moeten hebben die wat plekken goed kan maken.

Tijden GP Oostenrijk 2026



Zaterdag 27 juni

12:30 - 13:30 | Vrije Training 3

16:00 - 17:00 | Kwalificatie

Zondag 28 juni

15:00 | Race