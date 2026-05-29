Zou jij je theorie-examen nog halen? Probeer het hier

Als er één ding zeker is, dan is het dat we onszelf altijd de beste chauffeur van de wereld vinden. Maar dat is uiteindelijk allemaal begonnen bij het halen van dat roze pasje, of roze papiertje als je net zo antiek bent als ondergetekende. Maar zou je nu je theorie-examen ook nog halen?

In theorie zou dat wel moeten natuurlijk. Want als je deelneemt aan het verkeer, moet je de meest recente verkeersregels natuurlijk gewoon kennen en toepassen. Maar is dat in de praktijk ook zo? Gelukkig kun je daar nu eenvoudig achterkomen, want het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) heeft 25 voorbeeldvragen van het theorie-examen auto online gezet.

Het doel hiervan is transparantie en ondersteuning bieden aan kandidaten in de voorbereiding naar het theorie-examen. Een stukje service naar de mensen toe zullen we maar zeggen. Op deze manier biedt het door ons allemaal betaalde overheidsorgaan een extra mogelijkheid om je goed voor te bereiden op het examen.

Slaag je nog?

Meteen ook goed en leuk voor wie dat roze pasje al op zak heeft. En voor wie nieuwsgierig is en nog van de generatie is waar het examen bestond uit plaatjes met daaronder de vraag, mag dit? A, ja of B, nee. Tegenwoordig is het wel wat ingewikkelder. Voorbeeldje? Ja natuurlijk!

Toen waren het overigens ook nog foto's in plaats van lelijke computerplaatjes. Maar dat mag de pret niet drukken. Nou weten jullie het al? Wie moet je voor laten gaan? Je hebt haaientanden en wil linksaf. Er komt een vrachtwagen van rechts, er wil een voetganger oversteken én er is een fietser. Niks A of B, nee er kunnen meerdere antwoorden goed zijn!

Nog eentje dan! We hebben er maar gewoon een paar uitgekozen he!

Dit lampje gaat branden op je dashboard! Maar wat betekent dit lampje? En rij je nog door? Oh nee, dat laatste vragen ze niet. Weet jij het of moet je een hulplijn inzetten? Deze moet de gemiddelde Autoblog lezer ook wel weten natuurlijk.

De laatste dan, want driemaal is scheepsrecht. Nog zo'n fijne wegsituatie waar jij moet weten wie er eerst moet of mag. Wie heeft er voorrang en wie telt er voor dubbele punten?

Je weet deze wel toch? Voorrang mag je niet nemen zeggen ze wel eens en we zullen nog wel eens zien wie er wint? Foei. Benieuwd of jullie al aan het twijfelen raken bij deze paar voorbeeldjes. Laat het maar weten in de comments.

Wil je zelf nog even oefenen en ben je benieuwd naar de juiste antwoorden? Hoe up-to-date is je kennis nog of wil je oefenen voor je eigen theorie-examen, dat kan dus vanaf nu via de site van het cbr!

