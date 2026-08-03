Zou jij omrijden voor een mooi uitzicht?

Ze zeggen weleens dat de vakantie niet alleen draait om de bestemming, maar ook om de reis ernaartoe.

Toch lijkt bijna iedereen dat vergeten. We zetten de navigatie op 'snelste route' en laten Google Maps bepalen hoe we door Europa rijden. Het liefst zo snel mogelijk. Opvallend genoeg zouden we dat eigenlijk helemaal niet willen. Dat hebben ze onderzocht, dus het is waar.

Driekwart van de ondervraagden zegt liever een mooie route te rijden, ook als dat wat extra tijd kost. Gemiddeld hebben bestuurders daar zelfs 41 minuten extra reistijd voor over. En op zich wel te begrijpen, want een beetje mooi uitzicht terwijl je naar de camping in Benidorm kachelt is altijd fijn, toch?

Waarom doen we het dan niet? Nou, heel simpel. We vertrouwen blind op de navigatie. Bijna de helft van de ondervraagden zegt onderweg nauwelijks nog van de voorgestelde route af te wijken, want asl je dat doet kom je ergens op een plek met een naam die je niet kunt uitspreken en dat moeten we niet willen. Daardoor ontdek je zelden nog een onverwacht dorpje, een fraaie bergpas of een mooie kustweg. Zonde, want juist dat soort wegen maken autorijden leuk.

Maar wacht, er is meer. Veel mensen denken dat een toeristische route automatisch veel langer duurt, maar dat blijkt lang niet altijd zo te zijn. Meer dan een derde van de automobilisten kwam via een mooiere route ongeveer even snel aan. Een kwart was zelfs eerder op de bestemming, omdat de drukste snelwegen en files werden vermeden.

En dus komen wij van dit schitterende online tijdschrift Autoblog.nl met dé tip van de dag. Laat de navigatie een keer links liggen, of zet hem op 'vermijd snelwegen'. De kans is groot dat je niet alleen leuker rijdt, maar misschien zelfs sneller op je bestemming bent.

En als je hopeloos verdwaalt en je vakantie viert op een plek waarvan je vooraf niet eens wist dat ie bestond, al scheldend en vloekend op je man (m/v/x) die volgens jou de kaart op de kop hield, heb je ook weer een mooi verhaal voor tijdens de jaarlijkse dia avond voor vrienden en familie, niet?