Zoveel cent per tankbeurt is extra winst voor de oliemaatschappij

De gemiddelde adviesprijs voor Euro 95 in Nederland op deze 30e maart van 2026 is een bedrag van 2,571 euro. Diesel krijgt een adviesprijs van 2,674 euro per liter. Zolang de overheid niet ingrijpt, blijft de hoge prijs. Daar blijken oliemaatschappijen meer van te profiteren dan je misschien denkt.

De Europese milieuorganisatie Transport & Environment ( T&E ) deed onderzoek naar de prijsopbouw van brandstof sinds het uitbreken van de oorlog. De onderzoekers vergelijken de pompprijzen en prijzen voor ruwe olie tegenover het gemiddelde van die prijzen van voor de oorlog in januari en februari dit jaar. Ook extra belastingen worden meegenomen. Het gat dat ontstaat, is volgens T&E de extra winsten die de oliemaatschappijen boeken.

Extra winsten loopt in de miljarden

T&E heeft met de informatie een staartje gemaakt waarin inzichtelijk wordt waar al het geld heen gaat. Zo is de gemiddelde benzineprijs sinds het uitbreken van de oorlog gestegen van 1,62 euro naar 1,84 euro. Dit verschil van 22 cent ligt voor 18 cent bij de prijsstijging van ruwe olie. Nog eens twee cent zit in belastingen die naar de overheden gaan. De laatste 2 cent, dat is de extra winst die de oliemaatschappijen pakken.

De dieselprijzen gaan sinds het begin van de oorlog al helemaal door het dak. Hierbij speelt het winstoogmerk voor de olieverkopers een veel grotere rol. De prijs steeg met 39 cent, waarvan 13 cent per liter aan extra winsten.

Die centen winst per liter zijn samen miljarden euro’s in de Europese Unie. In één maand oorlog zouden de oliemaatschappijen al 1,3 miljard euro aan overwinsten hebben gemaakt volgens T&E. Als het zo blijft doorgaan en de oorlog is voor het einde van het jaar nog niet voorbij, dan zouden de bedrijven maar liefst 24 miljard euro extra winst kunnen boeken.

De oplossing volgens T&E

Bij organisaties als T&E zijn ze al geen grote fans van de verbrandingsmotor en fossiele brandstoffen, laat staan als de verkopers ervan extra winst boeken over de rug van een oorlog. Niet gek dus dat beleidsadviseur Daniel Quiggin zegt: "Opnieuw is het leed van automobilisten de winst van de oliemaatschappijen.’’ Gelukkig hebben zijn collega’s al een oplossing voorhanden die eerder ook al werkte.

T&E wil dezelfde EU-belasting invoeren voor de bedrijven die ook bij de Russische inval in Oekraïne in 2022. ‘’In 2022 introduceerde de EU een heffing van 33% op winsten uit fossiele brandstoffen die 20% hoger lagen dan het gemiddelde van 2018 tot 2021. Dit leverde naar schatting € 28 miljard op tussen 2022 en 2023. Het mechanisme bestaat en zou opnieuw gebruikt moeten worden’’, aldus T&E.

Foto: Porsche 991 GT3 RS gespot door spotcrewda