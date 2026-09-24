1 op de 8 verkochte auto's in Europa is inmiddels Chinees

De onstuitbare opmars van de Chinezen wordt vaak een beetje overdreven in de media, maar langzamerhand begint het Chinese marktaandeel toch wel serieuze vormen aan te nemen. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers.

ACEA deelt vandaag de Europese verkoopcijfers van augustus. Over de hele linie steeg de verkoop met 5,3%, maar de stijging zit ‘m vooral bij de Chinezen. Daar komen we zo op terug, maar eerst nog even wat algemene cijfers. Het aandeel van volledig elektrische auto’s is inmiddels 21,7% in de EU. In augustus vorig jaar was dat nog 15,8%. Hybrides zonder stekker zijn goed voor een marktaandeel van 36,6% en plug-in hybrides voor 10%. Ouderwetse benzineauto’s maken nog maar 21,7% van de verkopen uit.

Marktaandeel

Als we inzoomen op de Chinezen, dan zien we dat Geely, SAIC, Chery en Leapmotor een gezamenlijk marktaandeel hebben van 12,3%. Dit betekent dat maar liefst 1 op de 8 verkochte auto’s in de EU een Chinees is. We moeten er wel bij zeggen dat Volvo ook bij de Chinezen wordt gerekend, want dat valt onder Geely. Op zich terecht, want het is volledig Chinees eigendom, maar het is natuurlijk geen Chinese nieuwkomer.

Desalniettemin: dit begint wel een serieus aandeel te worden. En er is geen reden om aan te nemen dat het hierbij blijft. Het marktaandeel is bijna verdubbeld in vergelijking met een jaar geleden, dus de Chinezen groeien als een malle.

Vooral BYD doet uitstekende zaken in Europa. Zij hebben afgelopen maand 20.845 auto’s verkocht. Dat is meer dan gevestigde namen als Opel (20.288) en Ford (16.637). BYD liet ook Tesla ver achter zich: de Amerikanen wisten maar 12.547 auto’s te slijten in augustus.

Nederland

We hebben ook nog even uitgerekend wat het marktaandeel van de Chinezen in ons eigen land was in augustus: 12,5%. Dat is dus vergelijkbaar met de rest van de EU. Wel weer inclusief Volvo, maar als we dat merk buiten beschouwing laten is het marktaandeel van de Chinezen alsnog 9%. Waar denken jullie dat dit gaat eindigen? Laat het weten in de comments!

Bron: ACEA

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