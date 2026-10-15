Zoveel duurder zijn PHEV’s om te rijden dan beloofd

Zoals we al vaker hebben benadrukt, is een plug-in hybride auto lang niet zo zuinig als de fabriekscijfers doen vermoeden. Dat is niet alleen balen voor het milieu, maar ook voor jouw tankbonnetje.

Belangenorganisatie Transport & Environment (T&E) heeft uitgezocht hoeveel duurder je uit bent aan benzinekosten in de praktijk dan in theorie. De onderzoekers keken naar de Europese On-Board Fuel Consumption Monitoring (OBFCM) data van honderduizenden auto's. Daaruit blijkt dat het werkelijke brandstofverbruik gemiddeld vijf tot zes keer hoger ligt dan in de folder. PHEV’s verbranden 6 tot 6,2 liter per 100 kilometer terwijl ze 1,2 tot 1,8 liter beloven.

Wat kost dat jou aan de pomp?

In eerste instantie is de gunstigere uitstoot op papier leuk voor de consument op het gebied van bijtelling of aanschafbelasting. Bij het tankstation verandert die pret in frustratie. Afhankelijk van het specifieke model en je rijgedrag geeft de gemiddelde PHEV-rijder jaarlijks 680 euro meer uit dan de fabriekscijfers doen vermoeden. Wie een leasecontract van vier jaar heeft, tikt dus ongemerkt meer dan 2.700 euro extra af aan benzine over de hele looptijd. En dat bedrag wordt met de torenhoge brandstofprijzen niet lager.

Is mijn PHEV veel onzuiniger dan op papier?

De organisatie heeft wat populaire PHEV-modellen op een rijtje gezet en laat zien hoeveel meer CO2 ze uitstoten dan opgegeven. Hoe langer de balk, hoe groter het verschil in opgegeven en werkelijke CO2-uitstoot.

© Bron: Transport & Environment

Waarom is dit verschil er nog? Dat komt in de eerste plaats door de manier waarop de Europese WLTP-test is ingericht. De rekenmethode gaat ervan uit dat de batterij van een plug-in hybride voor meer dan 80 procent van alle gereden kilometers volgeladen is (de zogeheten utility factor).

En dat brengt ons bij reden twee: de PHEV-rijder. In de praktijk blijkt dat de gemiddelde bestuurder helemaal niet zo trouw laadt. Veel rijders leggen slechts zo'n 27 tot 45 procent van hun kilometers elektrisch af. Zodra de accu leeg is, verandert een hightech PHEV in een doodgewone benzineauto die honderden kilo's aan 'dode' batterijen en elektromotoren met zich mee moet sleuren.

De les is dus simpel voor de bezitter van een plug-in hybride auto: de PHEV kan een prima tussenstap zijn en je wat benzinekosten besparen, mits je hem elke avond gedisciplineerd aan de laadpaal hangt.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover