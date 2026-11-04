Zoveel EV's rijden er ondertussen in Nederland

Nog niet eens zo heel lang geleden leek de elektrische auto vooral een korte tijdelijke oplossing, maar dat is duidelijk niet waar. De EV is populairder dan ook, en dus komen deze logischerwijs ook steeds meer voor in ons straatbeeld. Maar hoeveel stekkertrekkers rijden er nou precies rond in Nederland? We doken even in de cijfers.

Best een aantal

Eind september 2026 kwam de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland uit op precies 789.571 volledig elektrische personenauto's. Dat betekent dus dat we waarschijnlijk binnen een paar weken de grens van 800.000 stekkerauto's gaan doorbreken. Hoera! Maar hoewel dat echt hartstikke indrukwekkend klinkt, is dat aantal op een wagenpark van zo'n 9,4 miljoen auto's maar 8,4 procent. Dat betekent dat ruim negen op de tien auto's dus gewoon nog op zoek gaan naar dinosap. Al dan niet met een hybride systeem.

Het Nederlandse wagenpark ziet er nu zo uit:

Aandrijving Aantal (september 2026) Aandeel wagenpark Benzine, diesel, hybride en overig ca. 8 miljoen ca. 85% Volledig elektrisch (BEV) 789.571 8,4% Plug-inhybride (PHEV) 633.476 6,7% Waterstof (FCEV) 796 0,0%

Met de EV's en hybrides bij elkaar kom je uit op een totaal van ruim 1,4 miljoen stekkerauto's in Nederland. Tja, en waterstof... Er zijn een aantal merken die er nog mee bezig zijn. Maar verwacht geen grote rol.

Maar waar waterstof niet echt groeit, doet de EV dat wel. Tussen juni 2025 en juni 2026 kwamen er namelijk bijna 137.000 volledig elektrische auto's bij. Goed voor een groei van 22,5 procent. Alleen al in september groeide het aantal met ruim 19.000. Ter vergelijking: in maart 2018 telde Nederland er nog geen 30.000. Best een verschilletje.

Tesla nog steeds grote winnaar

Wat betreft de nieuwverkoop weet je waarschijnlijk al hoe laat het is. Tot en met september werden er dit jaar 107.656 nieuwe elektrische personenauto's verkocht, goed voor 42 procent van alle nieuwe auto's. In oktober steeg dat aandeel zelfs nog een stukje verder naar 55,2 procent, de tweede maand op rij boven de helft. En dan moet je je voorstellen dat in 2018 er nog maar 5,4 procent van de nieuwe auto's elektrisch was.

Waarom rijden er dan nog zo weinig rond? Omdat een wagenpark vernieuwen niet even 1,2,3 gedaan is natuurlijk.

Op de Nederlandse wegen is er uiteraard nog steeds één duidelijke koning. Tesla. De Model Y (57.499 stuks) en Model 3 (51.645) zijn by far de meest voorkomende stekkerauto's van Nederland. Samen zijn het er zelfs meer dan nummers drie tot en met zes bij elkaar: de Kia e-Niro, Volkswagen ID.3, Škoda Enyaq en Hyundai Kona.

Maar in de showroom begint het allemaal wel een beetje te wankelen. Waar Tesla met een vliegende start begon, beginnen andere merken nu bij te komen. In oktober was de Škoda Elroq met 931 registraties de topper en dus de best verkochte auto van Nederland, gevolgd door de Kia EV2 en Volvo EX30. Maaaaarrr, schrijf Tesla nog niet te snel af. In september stond de Model Y namelijk nog bovenaan. Het hangt er maar net van af of er die maand een boot uit China het land binnen komt.

Wat wel een onverwachte verrassing is? De VinFast VF6, die ging namelijk van nul naar 465 registraties. En nee, Nederland is niet opeens wild geworden van VinFast. De turquoise SUV's worden ingezet als taxi bij Green SM.

De Chinezen komen (en de fiscus ook)

Zoals verwacht rukken de Chinese EV's met een recordsnelheid op. Merken als Leapmotor, Jaecoo, MG, Omoda en Nio verkochten in oktober zeker twee keer zoveel auto's als een jaar geleden.

Ook hebben we nog te maken met de fiscus, want vanaf 1 januari 2027 krijgen werkgevers te maken met de pseudo-eindheffing. De extra belasting op zakelijke auto's met een verbrandingsmotor, inclusief de plug-inhybrides. Daarmee wordt het voor bedrijven een stuk minder gezellig om zulke auto's aan werknemers te koppelen. De verwachte eindsprint van stekkerhybrides bleef in oktober nog uit. Voor 2027 rekent de branche op een daling van de autoverkoop naar 371.000 stuks.

De elektrische auto neemt dus langzaam maar zeker Nederland over, maar echt een complete overname zal nog wel even duren. De benzineauto blijft voorlopig nog gewoon het straatbeeld domineren. Maar het gaat wel hard!

Bronnen: RVO, Auto Internationaal, Mobility Energy

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