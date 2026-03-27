Nederlanders brengen in één maand miljoenen euro’s naar Belgische tankstations

Morgen, 28 maart 2026, is de huidige Iran-oorlog precies een maand aan de gang. Sindsdien hebben duizenden burgers moeten vluchten en anderen hebben het leven moeten laten. In Nederland voelen we het conflict door dagelijkse updates op het journaal en hoge energieprijzen. Bij die dure energie horen ook (of misschien wel juist) benzine en diesel.

De prijsstijgingen zorgen voor steeds meer Nederlanders die de oversteek maken naar België waar je nog wel tegen een acceptabel bedrag kunt tanken. Marktonderzoeker Hiiper zocht wat data bij elkaar over het tanktoerisme van Nederlanders in België in deze eerste oorlogsmaand.

Miljoenen naar België

Sinds het eerste bombardement van de Israëlisch-Amerikaanse kant is het aantal Nederlanders dat in België gaat tanken met 29 procent gestegen. Daarmee gaat nu landelijk gezien één op de twintig automobilisten naar het zuiden voor wat goedkopere peut. Alles bij elkaar hebben deze Nederlanders voor, hou je vast, 11 miljoen euro aan brandstof gekocht in België.

Omdat we er toch zijn, pikken we ook wat boodschappen mee van de Delhaize, Colruyt en Carrefour. In de afgelopen weken deed 9 procent van de Nederlandse huishoudens tenminste één keer boodschappen in België. Zij spendeerden zo’n 2 à 3 miljoen euro.

Alleen maar verliezers

Fijn voor de Belgische brandstofverkopers, maar dat is te kort door de bocht. Door afgesproken kortingen voor bepaalde transportbedrijven verkopen de peuthandelaren nu hun producten met verlies . Daarom overwegen sommige tankstationhouders nu om een aantal pompen tijdelijk te sluiten.

Foto: Aston Martin Vantage 2018 gespot door biertjuh