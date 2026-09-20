Overheid kijkt lelijk op haar neus door tanktoeristen

Dat de schatkist geld misloopt door de verlaging van de accijns is nogal wiedes. Er zijn echter nog meer redenen waardoor de overheid inkomsten misloopt. Dat blijkt uit de miljoenennota.

Een half jaar geleden had de overheid erop gerekend dat ze 4,9 miljard aan accijnzen op “lichte oliën” zouden binnen harken. De term lichte oliën kun je eigenlijk gewoon vervangen door benzine. Volgens de berekening in de miljoenennota krijgt de overheid dit jaar echter maar 4,5 miljard binnen. De staatskas loopt 430 miljoen aan inkomsten mis.

Om toch nog ietsje meer inkomsten te krijgen had de overheid de accijnzen met 5,5 cent verhoogd voor 2026. Of nou ja, ze hadden 5,5 cent van de korting afgetrokken. Het is maar net hoe je het bekijkt. Deze verhoging is echter weer tenietgedaan door het simpele feit dat er minder getankt is in Nederland.

Tanktoerisme

Dit komt natuurlijk voor een belangrijk deel door het fenomeen tanktoerisme. Over de grens tanken was dit jaar interessanter dan ooit. En dat is nu dus terug te zien in de cijfers. Het kan natuurlijk ook nog zijn dat er mensen zijn die überhaupt minder getankt hebben, maar we hebben niet de indruk dat veel mensen de auto laten staan.

De overheid is momenteel bezig om te onderzoeken hoe groot de invloed van “grenseffecten” nu precies was. Of dit nog nieuwe inzichten gaat opleveren is maar de vraag. De overheid kan er natuurlijk wel voor kiezen om de accijns verder te verlagen, maar dat kost waarschijnlijk meer dan dat het opbrengt.

Via: RTL Z

Foto: Alpina B7 S, gespot door @grieksegodmarkos

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