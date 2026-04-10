Zoveel jerrycans benzine mag je meenemen uit België en Duitsland

Nou lijken de brandstofprijzen misschien iets te dalen, toch is het precies zoals collega Nicolas zegt: Ik vind het maar duur.

Wie met de auto naar zijn werk rijdt op eigen kosten werkt inmiddels tot de lunch om die rit terug te verdienen. In het weekeinde loont het dus om een klein stukje te rijden om goedkoper te tanken. Vooral voor wie in de buurt van de grens woont. In Duitsland kost de benzine zo maar 30 cent minder en in België scheelt het al gauw 50 cent de liter.

Tankje vol en ook meteen even een paar jerrycans vullen toch? Dan rij je de hele week voordelig. Prop je 240 liter extra in jerrycans, dan bespaar je in België nog eens 120 euro en in Duitsland 72 euro. Bovenop wat je al in je eigen tank hebt gegooid natuurlijk. Maar mag het eigenlijk wel?

Zoveel jerrycans benzine mag je meenemen

Dat vroegen de collega's van het Brabants Dagblad zich ook af. Die zitten op de redactie in Breda ook eens te rekenen hoeveel artikelen ze moeten schrijven voordat ze de peut voor hun rit naar kantoor terug verdiend hebben. Nou; de Europese vervoersregeling voor gevaarlijke stoffen staat maximaal 240 liter toe. Ondanks de risico's, want de brandweer is duidelijk in zijn advies: doe het niet. Levensgevaarlijk.

Maar Nederland zou Nederland niet zijn als er nog andere regels bestaan. Want dat het volgens de Europese regels mag, wil nog niet zeggen dat je onbeperkt benzine ons land kunt invoeren.

ACCIJNS!

Importeer je namelijk via een "atypische manier van vervoer" brandstof naar Nederland, dan ben je gewoon accijnsplichtig. De tanktoerist moet gewoon 84 cent per liter accijns betalen bij het passeren van de grens. Zit de peut in je tank is er niks aan de hand, maar zit het in jerrycans dan moet je dus aangifte doen. Doe je dat niet, dan kan de douane bij controle de accijns naheffen of een boete opleggen. Die boete kan oplopen tot 100 procent van het accijnsbedrag. Ja dan is het niet meer zo voordelig tanken natuurlijk.

Dat atypische vervoer geldt voor alles wat niet als "reserve" is bedoeld. Dat moet je dan wel even zelf aantonen. Net als dat je zelf actie moet ondernemen om die accijns te gaan betalen. Dat doet vervolgens natuurlijk geen hond, aldus de belastingdienst zelf tegenover het Brabants Dagblad.

Extra controles

Hier is geld te verdienen voor de overheid! Extra controleren dus! Nou dat gaat de douane niet doen. Die hebben het te druk met de vliegvelden en de havens controleren. Daarnaast zijn die controles waarschijnlijk duurder om op te tuigen dan dat het inkomsten zal genereren.

Beter zou het zijn om naar deze regeling te kijken en hem eventueel aan te passen. Fiscaal econoom, professor en blijkbaar grootverdiener dr. Arjan Lejour van de Universiteit van Tilburg pleit ervoor om het tanktoerisme helemaal te verbieden. Hoeft hij ook niet meer ieder weekeinde naar Poppel te rijden... Volgens hem is dat tenminste duidelijk. Een Europees accijnstarief zou ook helpen, maar met de huidige verschillen binnen de EU lijkt ons dat onmogelijk.

Wat mag er dan wel?

Nou even samenvattend mag je dus in principe tot 240 liter meenemen volgens Europese regels, maar dan moet je wel de accijns aftikken bij de douane. Buiten wat voor eigen "reserve" is. Sommigen beweren dat de eerste tien liter accijnsvrij is, maar dat is volgens de Nederlandse douane een broodje aap verhaal en geldt die tien liter alleen als je van buiten de EU brandstof meeneemt.

Wil je nu echt niets verkeerd doen, dan geeft de douane dus aan dat je voor eigen gebruik reserve mee mag nemen. Hoeveel is dat dan? De douane houdt daar één reserveblik voor aan. Hoe groot dat blik mag zijn staat nergens in de wet. Jerrycans van 5, 10, 20 en 30 liter worden door de douanebeambten gezien als een reserveblik voor eigen gebruik. Alles daarboven moet dus eigenlijk accijns over worden betaald. Wat niemand vervolgens doet. Weet je dat ook weer.