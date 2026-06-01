Zoveel kost de goedkoopste Mercedes E500 van Marktplaats

En dan weet je ook meteen wat de duurste kost. Omdat er maar eentje te koop staat!

Je hebt poster-auto's zoals de Lamborghini Countach of de Ferrari 308 en je hebt auto's die niet te koop lopen met hun talenten. En precies dat doet de Mercedes W124 500E. Of E500...

Het is namelijk een auto die je makkelijk over het hoofd kunt zien. Zeker als hij tussen een paar gewone W124's staat. Voor veel mensen is het gewoon een saaie Mercedes uit de jaren 90. Voor liefhebbers is het een van de interessantste sportsedans die Duitsland ooit heeft gemaakt. Hoe dat ook alweer zat? Ga maar weer zitten, opa zal het weer even vertellen...

Begin jaren 90 wilde Mercedes iets bouwen waarmee ze konden concurreren met auto's als de BMW M5. Het uitgangspunt was simpel: neem de W124, destijds al bekend als een van de meest solide en comfortabele zakenauto's ter wereld, en stop er de 5,0 liter V8 uit de 500 SL in.

In de praktijk bleek dat een stuk ingewikkelder.

De motorruimte van de W124 was niet ontworpen voor zo'n grote V8. Om alles passend te krijgen moest de voorzijde worden aangepast, werden de wielkasten breder gemaakt en kreeg de auto een aangepaste ophanging. Ook de stuurinrichting, remmen en koeling werden grondig onder handen genomen. Mercedes schakelde Porsche in om het project verder te ontwikkelen en te bouwen.

Dat zorgde voor een bijzonder productieproces. Een carrosserie begon bij Mercedes, verhuisde vervolgens naar Porsche voor montage van motor, onderstel en aandrijflijn, en ging daarna weer terug naar Mercedes voor de afwerking. Daardoor duurde de bouw van één auto aanzienlijk langer dan die van een normale W124.

Onder de kap lag de inmiddels legendarische M119-motor. Een volledig aluminium V8 met vier kleppen per cilinder, dubbele bovenliggende nokkenassen en variabele kleptiming. De motor leverde 326 pk en 480 Nm, indrukwekkende cijfers voor begin jaren 90. De sprint naar 100 km/u duurde iets meer dan zes seconden en de topsnelheid werd elektronisch begrensd op 250 km/u.

Wat de 500 E zo bijzonder maakt, is dat Mercedes alle prestaties verpakte in een verrassend bescheiden uiterlijk. Natuurlijk waren de spatborden breder, stond de auto lager op zijn wielen en kreeg hij specifieke bumpers en velgen, maar het geheel bleef opvallend ingetogen. Alleen kenners zagen direct dat dit geen gewone 200 E of 300 D was.

Ook het interieur bleef typisch Mercedes. Geen schreeuwerige sportstoelen of opvallende kleuraccenten, maar hoogwaardig leer, veel hout en een afwerking die zelfs naar huidige maatstaven indrukwekkend is. Achterin waren standaard twee afzonderlijke zitplaatsen gemonteerd, wat het exclusieve karakter nog eens benadrukte.

Tussen 1991 en 1993 werd de auto verkocht als 500 E. Na de wijziging van het Mercedes-naamsysteem veranderde dat in E500. In totaal rolden iets meer dan 10.000 exemplaren van de band, wat hem relatief zeldzaam maakt.

En dat brengt ons bij de occasion die op Marktplaats staat. De goedkoopste en tevens de duurste, omdat er maar eentje te koop is. Deze is uit 1995 en heeft de nette score van 241.000 kilometer op de klok. Wat geen probleem hoeft te zijn, mits goed onderhouden. Aan het uiterlijk te zien is dat het geval, de E500 ziet eruit om door een ringetje te halen.

De prijs? Hou je vast, die is €125,000. Maar hee, je kunt wel mooi tegen je vrouw zeggen dat het de goedkoopste is van Marktplaats. Dan krijg je de aanschaf er misschien doorheen gedrukt!