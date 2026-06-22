Deze mooie stationwagen heeft een prijs!

En sinds vandaag kun je hem bestellen!

De Zeekr 7GT kenden we al. De onthulling was maanden geleden, de specificaties waren bekend en ook de foto's hadden we inmiddels wel gezien. Maar vanaf vandaag kun je hem daadwerkelijk bestellen. Daarmee komt er weer een elektrische stationwagon bij in een markt die de afgelopen jaren vooral werd overspoeld door SUV's. En Zeekr pakt dat direct erg grondig aan. Even ter resumé, wat kost het ook alweer en wat krijg je voor dat geld? Nou, ga lekker zitten, we zullen het allemaal luid en duidelijk gaan vertellen.

De instapper is de Business Edition RWD. Die kost €45.990 en krijgt een 75 kWh accu, achterwielaandrijving en 421 pk. Volgens de WLTP-cijfers moet je daarmee 519 kilometer kunnen rijden. Voor €50.990 staat de Long Range RWD in de prijslijst. Ook hier krijg je 421 pk, maar dankzij een grotere 100 kWh accu groeit het bereik naar maximaal 655 kilometer.

De leukste versie blijft natuurlijk de Privilege AWD. Die kost €57.490 en krijgt twee elektromotoren, samen goed voor 646 pk en 710 Nm. Daarmee sprint de grote stationwagon in 3,3 seconden naar 100 km/u. De topsnelheid ligt op 210 km/u.

Verder is het niet alsof je Fred Flintstone bent in zijn stenen trapauto, er zit genoeg op om het leven aan boord prettiger te maken. Denk aan luchtvering, massagestoelen, stoelventilatie, een groot head-up display, een panoramadak en een audiosysteem met maximaal 23 speakers. Bij de instappers zijkn dat opties, bij de dure varianten zit het er standaard allemaal op.

Ook qua laden laat Zeekr even zien hoe het moet. De 75 kWh-versie zou onder ideale omstandigheden tot 450 kW kunnen snelladen, terwijl de 100 kWh-varianten tot 420 kW aankunnen. Eet dat Tesla!

Interessant is vooral de prijs. Voor minder dan 46 mille koop je een elektrische stationwagon met meer dan 400 pk. Voor nog geen 58 mille staat er eentje met bijna 650 pk voor de deur.

Hadden we al gezegd dat dit waarschijnlijk een verkooptopper gaat worden? Nee?

Nou, hierbij dan!