Explosieve stijging caravanterreur op de weg

Vliegen is inmiddels kennelijk zo duur geworden dat iedereen maar gaat kamperen. De verkoopcijfers van sleurhutten van maart en april zijn binnen en de stijging is enorm.

Wie had ooit gedacht dat Donald Trump samen met Bibi de Nederlander nog meer in een caravan zou jagen dan de kampeerlustige Nederlanders zelf al deed. Door alle ellende in het Midden-Oosten gaan we dit jaar niet ver weg op vakantie, maar hangen we massaal de sleurhut achter de al dan niet geëlektrificeerde auto. De brandstof is ook onbetaalbaar, maar zodra je Hazeldonk voorbij bent is het allemaal wel te betalen. Beter dan richting oorlogsgebied vliegen of het risico te lopen dat je vlucht geannuleerd wordt door een tekort aan kerosine of nieuwe schermutselingen.

Bijna 20 procent meer caravans verkocht

In maart en april van dit jaar zijn er namelijk maar liefst 2.152 stuks op kenteken gegaan. Dat is 18 procent meer caravans verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. En dan hebben we het alleen maar over nieuwe caravans, niet eens over de pareltjes van Marktplaats die met over elkaar heen buitelende guitige tekstjes een nieuw baasje zoeken en vinden.

Een direct oorzakelijk verband is natuurlijk niet aan te tonen, maar typisch is het wel dat nadat de oranje man in het witte huis een oorlog start en dat daarna meteen de verkoop van caravans en campers de hoogte in schiet.

Ook camperverkoop stijgt flink

Ja! want ook de nieuwverkoop van campers zit in de lift. Maar liefst 1.297 kampeerauto's werden er in maart en april afgeleverd. Een stijging van negen procent ten opzicht van dezelfde periode vorig jaar. Er zijn in Nederland (nou op kenteken dan, er zijn er ook op reis) inmiddels 637 duizend caravans en campers. Laat dat even op je inwerken...

De verhoging van de motorrijtuigenbelasting voor campers heeft dus kennelijk geen invloed op de stijgende populariteit. Per afgelopen januari ging die namelijk van een kwarttarief naar een halftarief. Toch een verdubbeling. Geen probleem dus.

Spurt caravans

Vooral opvallend is de stijging van de caravanverkoop. De verkoop van campers zit al jaren in de lift. Caravans zijn sinds de coronapandemie weer in populariteit gestegen, maar de stijging van de laatste twee maanden is zelfs voor de KCI en de Bovag opvallend, zo lezen we op nu.nl. Vooral jonge gezinnen kiezen voor een caravan, wat opvallend is aangezien de caravanmarkt al jaren wordt gedomineerd door grijze duiven.

In Europa is Nederland een buitenbeentje, want de verkoop van caravans neemt in de rest van Europa al jaren af ten gunste van de camperverkoop. Sterker nog, in 2025 was Nederland het enige land in Europa waar de verkoopaantallen van caravans stegen. De rest van Europa zweert bij de camper.