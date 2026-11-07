Hoeveel duurder is autorijden eigenlijk geworden door Trump?

Op dit moment springen de tranen niet gelijk in je ogen als je staat te tanken. Hoewel de benzineprijzen langzaam maar zeker iets dalen naar een nog steeds uiterst onschappelijk hoog niveau, heb je voorlopig nog wel even te maken met de effecten van de oorlog in Iran. Hoeveel je dat kost? Dat berekende het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid tot op de eurocent nauwkeurig.

Terwijl de benzineprijzen weer richting de twee euro zakken, houdt de onrust in Iran aan. Gelukkig hebben oliemaatschappijen inmiddels de weg om de Straat van Hormuz gevonden, waardoor we niet meer zo hard geraakt worden door de wandaden van de heer Trump. Dat betekent overigens niet dat we volgende week weer voor normale prijzen kunnen tanken. De verstoorde marktwerking houdt nog tot zeker ergens 2027 aan, verwachten experts.

Elke euro telt

Dat betekent dat jij voorlopig extra euro's mag ophoesten om de megawinst van Shell en BP wat aan te dikken. Om precies te zijn 8.34 euro per week. Dat berekende het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) op basis van brandstofprijzen en de 11.000 kilometer die een Nederlander gemiddeld per jaar aflegt. Het kwam tot de conclusie dat iemand die in een middenklasser rijdt, zo'n 82 cent per kilometer extra betaalt door de onrust in Iran, omgerekend 5,1 procent meer dan voor de oorlog.

Het KiM keek overigens niet alleen naar de middenklasser, maar ook naar de enorme aantallen mensen die kleinere autootjes rijden. Zoals je verwacht zijn die iets minder de klos. Een kleine auto kost namelijk 'slechts' 157 euro meer op jaar basis, terwijl een middenklasser uitkomt op in totaal 433 euro extra.

Opmerkelijk genoeg zijn de kleintjes per kilometer wel meer kwijt. Daar stegen de kosten 5,4 procent. Maar omdat ze minder kilometers afleggen, bleef het totaal dus aanzienlijk lager.

Het was nog veel erger

Dan nog een kanttekening, want de bovenstaande berekening is gebaseerd op de peutprijzen van vorige week. Het KiM houdt al sinds februari de prijzen bij en stelt dat de berekeningen eind september nog iets pijnlijker uitkwamen. Toen tikte de benzineprijs een record van 2,73 euro per liter aan, waardoor de middenklasser 10 euro meer per week moest aftikken.

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