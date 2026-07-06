Porsche geeft kijkje in gigantische salarissen van personeel

Ook Porsche heeft financieel geleden het afgelopen jaar. De winst van het Duitse automerk daalde een jaar tijd met 93 procent in tot een magere 400 miljoen euro. Toch hoeven we de komende tijd geen pinda's aaneen te rijgen voor een groot deel van het Porsche-personeel.

Op de algemene ledenvergadering komt er een vraag uit de hoek van de aandeelhouders. De investeerders willen wel eens weten hoeveel geld er naar de duurste medewerkers gaat. Porsche geeft hierover netjes openheid van zaken. Ik moet zeggen; het verbaast met hoeveel personeelsleden meer dan een ton verdienen bij Porsche.

100.000+ euro verdieners

Van de circa 23.000 Porsche-werknemers hebben er 9.082 personeelsleden een belastbaar bruto-inkomen (het totale bruto-inkomen min aftrekposten zoals hypotheekrente en plus eventuele bijtellingen zoals een auto van de zaak) van meer dan 100.000 euro. Dat is dus 39,5 procent van het personeelsbestand. Dat ziet hier bij Autoblog.nl net even anders.

Porsche gaat er nog dieper op in. Van die ruim 9.000 medewerkers hebben er 201 een salaris van meer dan 300.000 euro. 28 collega’s schrijven jaarlijks meer dan 500.000 euro bij. In de absolute top zijn er nog drie arbeidskrachten die meer dan een miljoen euro per jaar op het Porsche-loonstrookje hebben staan. De autobouwer houdt natuurlijk wel geheim wie deze grootverdieners zijn.

Ik hoop maar voor Porsche als merk en voor de werknemers die niet aan de bovenkant van de salarisindeling zitten dat er bij Porsche wel een eindejaarsbonus komt. Mercedes laat dat bijvoorbeeld al na, doordat het merk het zwaar heeft. Je zou zeggen dat de personen helemaal boven in de boom wel een deel van hun salaris kunnen afstaan aan de fabrieksmedewerkers.

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