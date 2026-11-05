Zoveel verdient Kimi Antonelli aan zijn F1-wereldtitel

Kimi Antonelli heeft het voor elkaar gekregen: hij is officieel de jongste Formule 1-wereldkampioen ooit. Je zou zeggen dat zo'n gigantische prestatie ook een gigantische cheque met zich mee brengt. Maar dat ligt net een beetje anders.

Denk jij dat er een heerlijk geldbedrag op je ligt te wachten na het winnen van de wereldtitel? Helaas. Het is in de Formule 1 namelijk zo geregeld dat het prijzengeld volledig naar de teams gaat, eerlijk verdeeld op basis van de eindstand van de constructeurs. De coureurs krijgen zelf geen cent, en dat meldt de FIA ook gewoon op hun eigen website.

Mercedes heeft verder niets te klagen, want die staat met 630 punten ruim bovenaan bij de constructeurs. Na Mercedes volgt Ferrari met 504 punten en daarna Red Bull met 382 punten.

Je hoeft geen medelijden te hebben

Mocht je dit zielig vinden voor Antonelli, dat hoeft echt niet. Hij heeft bij het tekenen van zijn contract natuurlijk bonussen op laten nemen voor podiumplaatsen en een eventuele wereldtitel. Die worden nu allemaal keurig uitbetaald. Om hoeveel geld het gaat, dat is geheim. Toch zijn er een aantal schattingen die rondgaan.

Volgens Bild komt er bovenop zijn basissalaris van zo'n 2 miljoen dollar een titelbonus van net geen 10 miljoen euro. Italiaanse media houden het op 10 tot 12 miljoen euro aan bonussen. Engelse media schatten zijn totale inkomsten over 2026 juist iets lager in, op zo'n 10 miljoen euro.

Hoe dan ook is het vergeleken met zijn podiumgenoten van afgelopen zondag een, laten we zeggen, 'bescheiden' bedrag. Verstappen verdient naar schatting rond de 70 miljoen euro aan basissalaris, Hamilton rond de 60 miljoen. Maar door wereldkampioen te worden zal Antonelli via sponsoren en een beter contract volgend jaar hoogstwaarschijnlijk een stuk meer verdienen.

De jongste van het stel

Maar het meest bijzondere aan dit alles is natuurlijk Kimi zijn leeftijd. Met precies 20 jaar en 68 dagen is Antonelli de jongste wereldkampioen ooit. Dat was eerst natuurlijk onze Duitse vriend: Sebastian Vettel, die in 2010 met 23 jaar en 134 dagen kampioen werd. Daarnaast is hij ook de eerste Italiaanse wereldkampioen sinds Alberto Ascari, die in 1952 en 1953 titels won met Ferrari.

Daarmee staat Antonelli bovenaan een leuk rijtje. Achter Vettel volgt Lewis Hamilton, die in 2008 met McLaren kampioen werd op 23 jaar en 300 dagen. Fernando Alonso pakte zijn eerste titel in 2005 met Renault, op 24 jaar en 59 dagen. Max Verstappen was bij zijn eerste titel in 2021 24 jaar en 73 dagen oud en zakt daarmee naar de vijfde plek. Een kleine troost voor Max: hij blijft wel de jongste Grand Prix-winnaar ooit. Dat dan weer wel.

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