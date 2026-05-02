BMW 333i: de M3 die wij nooit kregen

Stel je voor: je wilt een BMW M3, maar BMW levert deze simpelweg niet in jouw land. Wat doe je dan? In Zuid-Afrika hadden ze daar een vrij simpele oplossing voor: dan bouwen we hem toch gewoon zelf? Geen eindeloze vergaderingen of ingewikkelde businesscases, maar gewoon kijken wat er op de plank ligt en iets bouwen dat minstens zo leuk is. En precies zo ontstond een van de meest bijzondere BMW’s ooit: de E30 333i.

Geen M3? Dan maar zelf iets bouwen

In Europa kregen we de BMW M3 E30. Deze homologatiespecial was alles wat je van een sportieve BMW verwachtte: een hoogtoerige 2,3-liter viercilinder met zo’n 200 pk, achterwielaandrijving, uitgebouwde wielkasten, dikke spoiler, messcherp weggedrag. Alles bij elkaar dus een auto waar je kippenvel van kreeg.

Toch was het niet overal zo'n sprookje. In de jaren ’80 kreeg Zuid-Afrika geen toegang tot deze BMW M3. Niet zozeer omdat BMW dat niet wilde, maar omdat het simpelweg niet logisch was. De M3 was een homologatiemodel voor de racerij, relatief duur om te bouwen en bedoeld voor markten waar genoeg vraag was naar zo’n hardcore sportversie. Daar kwam nog eens bij dat Zuid-Afrika strenge regels had rondom import en lokale productie. BMW bouwde daar al auto’s in hoofdstad Pretoria, waardoor het veel aantrekkelijker was om lokaal iets te ontwikkelen dan zo'n dure M3 te importeren of aan te passen voor die markt.

Dus ja, geen M3. Maar wel een probleem dat opgelost moest worden.

Motor uit 7 Serie in een 3 Serie

Zoals dat vaker gaat als ingenieurs een beetje vrijheid krijgen, liep het ook bij BMW compleet uit de hand. In plaats van te rommelen met kleine upgrades, gingen ze all-in. Onder de kap van de E30 werd namelijk de M30 zes-in-lijn gelegd, een blok dat normaal gesproken in grotere modellen zoals de 7 Serie lag. Met een slagvolume van 3,2 liter en een vermogen van zo’n 197 pk, was het voor die tijd serieus snel. De 0-100 km/u sprint werd in ongeveer 7,3 seconden afgestreept en de topsnelheid lag rond de 230 km/u.

Maar wat nog veel belangrijker was: dit ding had koppel. Veel koppel. In combinatie met de handgeschakelde vijfbak met dogleg-layout kreeg je een auto die rauw, mechanisch en een tikje onbehouwen was. Precies zoals je hem eigenlijk wilt hebben.

Hulp van Alpina en flinke compromissen

Omdat die dikke motor eigenlijk nét iets te groot was voor de E30, moest BMW wat extra creativiteit uit de kast trekken. En daar kwam Alpina om de hoek kijken. Onderdelen zoals de inlaat, ophanging en remmen werden deels geleend van de Alpina B6.

Daarnaast waren er ook een paar praktische uitdagingen... Zo was er simpelweg geen ruimte voor zowel stuurbekrachtiging als airco. Dus moest je kiezen. Comfort of spierballen, welkom in de jaren ’80. Het resultaat was een auto die maar 1.256 kilo woog, maar wel een flinke klap vermogen en koppel had. Een echte hooligan, verpakt als nette 3-serie.

Zeldzaam, en misschien wel cooler dan een M3

De BMW 333i werd slechts twee jaar gebouwd, van 1985 tot 1986. In totaal rolden er zo’n 200 exemplaren van de band. Allemaal voor de Zuid-Afrikaanse markt. En misschien is dat wel het mooiste van dit verhaal. Waar Europa dus de officiële M3 met 'slechts' een vierpitter kreeg, bouwde Zuid-Afrika gewoon iets anders. Minder verfijnd, minder high-tech, maar wel met een dikke zes-in-lijn en een flinke dosis karakter.