Jos Verstappen crasht hard tijdens rally in België

Racen zit dan wel in de familie, maar soms gaat het ook gewoon even mis. Terwijl de Formule 1-wereld vooral naar Max kijkt, beleeft Jos zijn eigen avonturen in de rallysport. Dit weekend liep dat alleen nét even anders dan gepland.

Te hard, te laat

Tijdens een rally in Wallonië ging het even mis voor Jos Verstappen, zo meldt De Telegraaf. De voormalig Formule 1-coureur was bezig aan een stage toen een combinatie van stof, grind en een tikje enthousiasme hem de das omdeed.

Volgens Verstappen zelf ging hij iets te hard een bocht in. Aan het einde daarvan verloor de auto grip, waarna het echt spannend werd. Een paal langs de weg werd geraakt, en dat was het startsein voor een ongeplande acrobatische act.

Op de kop maar oké

De auto vloog rond en eindigde uiteindelijk op z’n kop. Niet bepaald hoe je een rallystage wil afsluiten, maar het had een stuk erger kunnen aflopen. Verstappen en zijn copiloot konden allebei zelfstandig uit de auto stappen. En dat zegt eigenlijk alles over hoe ver de veiligheid in de rallysport inmiddels is. De schade aan de auto, een behoorlijk gehavende rallymachine, is fors, maar de inzittenden kwamen er gelukkig zonder kleerscheuren vanaf.

Andere navigator, zelfde risico

Opvallend detail: Verstappen reed dit weekend niet met zijn vaste navigator, maar met een vervanger. Alsof rally rijden op zichzelf nog niet uitdagend genoeg is, gooi je er dus ook nog even een nieuwe samenwerking tegenaan. Dat het mis kan gaan, hoort natuurlijk bij de sport. Zeker op verraderlijke ondergronden waar grip niet vanzelfsprekend is. Verstappen weet dat als geen ander, maar bewees dit weekend vooral dat hij ook een flinke klapper kan incasseren.

Foto: X/RallyeSport