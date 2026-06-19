Dit EU-land blokkeert FSD omdat het een gevaar voor de samenleving is

Zweden ziet vooral elanden op de weg als het gaat om het toelaten van Tesla's Full Self-Driving (Supervised) op eigen grondgebied. Het laat nu dan ook weten dat het niet mee gaat in de beslissing van de RDW, omdat het niet goed zou zijn voor de samenleving.

Als er een ding zeker is, dan is het wel dat de gemiddelde Zweed een uitstekende automobilist is en dat deze zich onder alle omstandigheden netjes aan de geldende verkeersregels houdt. Tot op het irritante aantoe. Als er dan een robotauto asociaal voordringt bij een netjes in een rijtje voor de rontonde wachtende Zweden, dan is het hek van de dam. Dan blijven de Zweden, al dan niet wat geïrriteerd, netjes in hun auto zitten en gaan ze rustig verder met hun dag.

Regels zijn regels

Het Zweedse Trafikverket (de landelijke verkeerswaakhond) vindt dat het de eigen automobilisten dit soort ervaringen niet aan kan doen. Daarom laat het tegenover de Europese Technical Committee on Motor Vehicles (TCMV) weten dat de EU tegen de goedkeuring van FSD moet stemmen. FSD zou over het algemeen niet goed zijn voor de samenleving, omdat het mogelijk is om een Tesla met de semi-zelfrijdende software instructies te geven om zich iets minder aan de verkeersregels te houden.

"Met het toestaan van systemen die het mogelijk maken om systematisch de maximale toegestane snelheden te overtreden, wordt het ondermijnen van het juridische framework en de verwachte veiligheidsvoordelen van het automatiseren van voertuigen geriskeerd", aldus de Zweedse instantie.

Toch trekken de Scandinaviërs nog geen harde lijn in het zand. Ze zijn best bereid om terug te komen op hun standpunt, mits de EU besluit om de mogelijkheid om te hard te rijden onder FSD verbiedt.

Niet de enige tegenstander

De vraag is alleen of het standpunt van Zweden onder aan de streep voldoende is om de Europese goedkeuring van FSD ook daadwerkelijk te blokkeren. Uiteindelijk moet minimaal 55 procent van de lidstaten die tenminste 65 procent van alle Europese inwoners vertegenwoordigen, in het voordeel van Tesla stemmen om de technologie in heel Europa toe te laten.

Maar Zweden staat niet alleen. Andere noordelijk gelegen landen als Noorwegen en Finland zitten ook niet bepaald te springen om semi-zelfrijdende Tesla's op het asfalt te verwelkomen. Daarentegen heeft Denemarken al wel goedkeuring afgegeven en mogen Tesla-eigenaren FSD ook legaal aanzetten in België, Litouwen en Estland.

Een Europese stemming over de kwestie staat vooralsnog gepland voor 30 juni. Daarna zullen we weten of Tesla-rijdens in heel Europa met plastic hoofden, foto's en digitale schermen voor extra onveilige situaties kunnen gaan zorgen.

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