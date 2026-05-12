Deze update maakt snelladen veel minder schadelijk voor EV-batterijen

Bijna wekelijks breken Chinese batterijfabrikanten de snellaadrecords die anderen vlak voor hen gezet hadden. Tegelijk wordt er met geen woord gerept over de potentiële schade die dit belachelijk snelladen de accupakketten van EV's kan toedoen. Gelukkig wordt dat door deze Zweedse uitvinding ook weer iets minder relevant.

Zoals je waarschijnlijk wel weet zorgt het snel volblaffen van een accupakket ervoor dat deze harder slijt en dus sneller aan capaciteit verliest en uiteindelijk eerder aan vervanging toe is. De grootste boosdoener is natuurlijk warmteontwikkeling, maar ook factoren als het geforceerd toedienen van stroom aan accucellen waarbij allerlei neveneffect, zoals lithium plating, ontstaan. En het grappige is dat dat helemaal niet hoeft te gebeuren met een simpele oplossing.

Lader aanpassen aan accucellen

Onderzoekers aan de Chalmers University of Technology in Zweden hebben namelijk een relatief eenvoudige AI ontwikkeld die het voltage van de lader aanpast aan de status van de batterijcellen die hij oplaadt. Dit gebeurt tot dusver nog niet, waardoor cellen soms de hoge lading niet aankunnen en dus schade beginnen te vertonen. De AI checkt voor elke cel wat hij aankan en past de lader hierop aan.

Dat klinkt alsof het simpelweg het verlagen van de laadsnelheid is, maar dat is het volgens de onderzoekers helemaal niet. Sterker nog, ze beweren dat de totale laadtijd maar enkele seconden langer zal duren na implementatie van de AI. Het grootste voordeel van deze optimalisatie is dat de levensduur van het accupakket met zo'n 23 procent verlengd kan worden. Dat zou betekenen dat de levensduur, die nu gemiddeld tussen de 8 en 15 jaar is, naar ruwweg 20 jaar opgerekt zou kunnen worden.

Update draaien en klaar

En dan wordt het nieuws nog beter, want aangezien de oplossing relatief eenvoudig is, kan deze op elke elektrische auto geïnstalleerd worden via een OTA-update, mits de autofabrikant er natuurlijk aan meewerkt. Dat laatste is essentieel als de AI in getraind is op de chemische samenstelling van de accupakketten van de auto's waar de fabrikant de AI op zou willen laten werken. Volgens de onderzoekers is het relatief eenvoudig om de AI hierop te trainen.

Uiteindelijk hopen de AI-makers natuurlijk dat hun technologie breed ingezet zal gaan worden. Ze stellen dat dit niet alleen goed voor het milieu zal zijn, maar ook de restwaarde van EV's zal doen verhogen als ook de vraag naar ruwe grondstoffen verlagen.