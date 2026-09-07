Zwitser maakt meest onpraktische Porsche toch praktisch

De huidige generatie Porsche 911 GT3 RS is de meest onpraktische generatie ooit. Er is gewoon geen bagageruimte. Toch heeft een Zwitser een manier gevonden om de Porsche zowaar praktisch te maken.

Nee, een koffer of een reistas ga je niet opeens mee kunnen nemen in deze 992 911 GT3 RS. Maar je fiets moet geen probleem zijn. Dit is de Porsche van Leon Baldinger. De Zwitser is zowel een auto als een fietsgek. Als je die twee werelden combineert, krijg je dit.

Alles verkopen voor een fietsenwinkel

In 2020 nam Baldinger een behoorlijk drastisch besluit. De toenmalige 30-jarige Zwitser verkocht vrijwel alles wat hij bezat: zijn auto, zijn fietsen en nog veel meer. Met het geld begon hij zijn eigen fietsenwinkel in Mellingen. Leon Bikes moest geen doorsnee fietsenzaak worden, maar een soort delicatessenwinkel voor fietsliefhebbers. Ik krijg er bijna honger van.

Dat bleek een goede gok. Inmiddels werken er ongeveer twaalf mensen in de zaak en worden fietsen volledig naar wens opgebouwd. Klanten kunnen vrijwel ieder detail laten aanpassen, inclusief lakwerk. Daar komt deze 911 GT3 RS om de hoek kijken.

De fiets van de Zwitser is zo’n beetje identiek aan de 911 GT3 RS. Qua filosofie, maar ook de looks. De GT3 RS is uitgevoerd in Olive Black, met veel zichtbare koolstofvezel en gele details. De fiets kreeg exact dezelfde behandeling. Het carbon frame en de voorvork zijn in dezelfde kleur gespoten als de Porsche. Zelfs de typeaanduiding op de deuren van de auto keert terug op de onderbuis van de fiets.

Ook de details zijn behoorlijk ver doorgevoerd. De remhendels zijn aangepast en het stuur moet doen denken aan de bekleding van de GT3 RS. Gele accenten verwijzen naar de Speed Yellow-remklauwen van de Porsche. Zelfs de markering op de fietscomputer is geïnspireerd op de gele 12-uursaanduiding van het stuur.

De racefiets weegt ongeveer zeven kilogram en maakt gebruik van een carbon frame, vork en lichtgewicht componenten.

911 GT3 RS fietsendrager

Het mooiste detail is misschien wel dat Baldinger beide daadwerkelijk samen gebruikt. Met speciale zuignappen en een fietsdrager kan zijn GT3 RS de fiets meenemen. Het voorwiel gaat vervolgens de auto in.

Helemaal zonder risico is dat niet. Baldinger moet voorzichtig zijn vanwege het lichtgewicht glas van de Porsche. Maar volgens hem werkt de constructie verder prima. De minst praktische Porsche toch praktisch krijgen. Deze man kreeg het voor elkaar.

Fotocredit: David Künzler

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