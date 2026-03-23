Porsche 356 Cabriolet Super90 brand

Merk: Porsche Model: Porsche 356 Gespot in: Oisterwijk Kenteken:

Helaas een wat mindere spot. De auto zelf is natuurlijk enorm gaaf, een Super90 in wel een fantastische kleur. Met een sticker en plaatjes van rally's uit de jaren 60/70, dus deze rijdt ook al lang rond op Nederlandse bodem. Deze heb ik vorig jaar in de zomer ook gespot, in betere omstandigheden. Dan naar afgelopen zaterdag. Ik kreeg een video doorgestuurd dat deze 356 in Oisterwijk rond reed, ik vind 'm zelf prachtig dus ik wilde wel weer even kijken. Toen ik het centrum in kwam zag ik brandweer en politie staan, met een (relatief kleine) rookwolk erboven. Ik had mijn auto geparkeerd en ik was wel benieuwd wat er aan de hand was. Toen ik dichterbij kwam zag ik de blauwe kleur van de Porsche al onder de brandweerwagen door. Nog even ging de gedachte door mijn hoofd dat het een elektrische fiets kon zijn, tot ik om de brandweerwagen heen liep. Het was de Porsche die in brand stond, eeuwig zonde. Gelukkig is de schade best beperkt gebleven, qua waterschade moet het nog blijken natuurlijk. Het lijkt er op dat de accu/batterypack begon te smeulen en de eigenaar was er gelukkig op tijd bij, de auto was namelijk net geparkeerd. Als je verder wil lezen, is er ook een artikel op Brabants Dagblad hierover gemaakt. Ps; dit is mijn eerste spot met de nieuwe website, het lijkt er op dat ik het kenteken niet in kan voeren. Ik krijg de melding dat formaat XX-99-99 niet toegestaan is.