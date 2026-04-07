Merk: Volkswagen Model: K70 Gespot in: Baarn Kenteken: 30-46-XS

Deze Volkswagen begon zijn leven als NSU, maar VW nam NSU over en toen was het opeens een Volkswagen. Dit exemplaar is uit april 1973, en hij ziet er nog aardig uit, maar hier en daar is er wel wat werk nodig. Dit staat er op Wikipedia over de K70: "De Volkswagen K70 werd ontworpen door NSU om het gapende gat tussen de twee modellen van NSU op te vangen, namelijk de Ro 80 en de 1200, respectievelijk een grote luxewagen en een kleine stadswagen. NSU had in die tijd dringend behoefte aan een middenklassewagen. Al in 1964 was NSU begonnen met de ontwikkeling van de K70. De wagen zou worden gepresenteerd in maart 1969 op de autosalon van Genève maar werd enkele dagen ervoor van de beursvloer geplukt. Enkele weken voor de introductie werd NSU immers overgenomen door Auto-Union dat inmiddels eigendom was van Volkswagen. De K70 was geen groot succes en toen Audi zijn Audi 80 uitbracht in 1973 daalde de verkoop tot een dieptepunt. Kort daarop werd dan ook besloten de productie te stoppen. De K70 werd geproduceerd tussen augustus 1970 en mei 1975. In totaal werden 211.341 exemplaren gebouwd."