Luchtweerstand volgt Godin op.

Merk: Citroën Model: Citroën CX Gespot in: Baarn Kenteken: 85-RF-BB

Deze CX (wat de natuurkundige afkorting is voor luchtweerstand) was de opvolger van de DS. Dit exemplaar, een 2400 GTI, is uit december 1979, hij kwam in februari 2005 naar Nederland. Te zien aan diverse stickers op de CX kwam hij uit het department Aude, in het zuiden van Frankrijk, waarvan Carcassonne de hoofdstad is. Optisch heeft deze CX wel wat aandacht nodig. De onderkanten van de deuren zijn flink aan het roesten. Opvallend in het interieur zijn het eenspaaks stuurwiel en de futuristische bekleding van de stoelen.