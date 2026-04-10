Ford Escort RS Cosworth met megaspoiler

Merk: Ford Model: Ford Escort RS Gespot in: Essen Kenteken: -

Op de Retro Classics in Essen (voorheen TechnoClassica) staat deze Ford Escort RS Cosworth uit 1995. Those were the days van megaspoilers. Deze sportieve versie van de Escort komt met zijn 2 liter turbomotor tot 226 pk en heeft permanente 4x4. Ford ontwikkelde dit model om zich te kwalificeren voor Groep A in het Wereldkampioenschap Rally, waaraan het tussen 1993 en 1998 deelnam. De straatversie werd tussen 1992 en 1996 in gelimiteerde nummers geproduceerd. Veel is er in de afgelopen jaren niet mee gereden, de kilometerteler staat op ruim 43.000 km.