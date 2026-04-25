DP Porsche 944 Cargo (1 van 10!!!)

Merk: Porsche Model: Porsche 944 Gespot in: Spa-Francorchamps

Dit is een heel bijzonder en zeldzaam model: DP Porsche 944 Cargo (ook wel de dp44 Cargo genoemd). Met behulp van Gemini de volgende informatie weten te achterhalen: De Basis: Onder de carrosserie is dit een Porsche 944. Aan de voorbumper (met de geïntegreerde mistlampen) en de bredere wielkasten te zien, gaat het hier waarschijnlijk om een 944 Turbo of een S2 als basis. De Ombouw: Het gerenommeerde Duitse tuningbedrijf DP Motorsport heeft deze auto eind jaren '80 / begin jaren '90 getransformeerd van een sportcoupé naar een zogeheten Shooting Brake (een sportieve, tweedeurs stationwagen). Extreme Zeldzaamheid: In de oorspronkelijke productieperiode zijn er wereldwijd maar een stuk of 7 tot 10 van deze conversies gebouwd. Het is dus echt een speld in een hooiberg om er eentje te spotten! Bijzonder detail: Voor het verlengen van het dak en de laadruimte gebruikte DP Motorsport slimme oplossingen; zo is het glaswerk achterin vaak afkomstig van een Volkswagen Passat Variant uit datzelfde tijdperk, dat vervolgens naadloos in de Porsche werd geïntegreerd. Renndienst: De opdruk "DP CARGO RENNDIENST" is een knipoog naar de racewereld. Renndienst betekent 'raceservice'. Vroeger werden sportwagens of busjes (zoals de beroemde rode Volkswagen T1 en T2 busjes van Porsche) met deze opdruk gebruikt als razendsnelle servicevoertuigen om gereedschap en onderdelen naar het circuit te brengen.