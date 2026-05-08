Merk: Ferrari Model: Ferrari FF Gespot in: Maastricht Kenteken: KP-427-F

Vandaag een bijzondere spot tegengekomen. Een prachtige donkergroene Ferrari FF 😍 De FF blijft een van de meest unieke Ferrari’s ooit gebouwd — een shooting brake met vier zitplaatsen, vierwielaandrijving én een atmosferische V12 met ruim 660 pk. Wat deze spot extra gaaf maakt is de kleurcombinatie. Je ziet de meeste FF’s in zwart, grijs of rood, maar deze donkergroene lak staat hem echt perfect. Bovendien zijn er wereldwijd maar iets meer dan 2.200 geproduceerd, dus je komt ze niet vaak tegen.