Ferrari 365GTB | Een unieke 308 met V12!!! One-off

Merk: Ferrari Model: Ferrari 308 GTB Gespot in: Herten Kenteken: DMO-75-H

8 jaar heeft de eigenaar van deze 308 aan de conversie gewerkt om er een unieke one-off van te maken, maar wel volledig in de gedachte van hoe Ferrari dit gedaan zou kunnen hebben. Achterin ligt een V12 uit een 365 (vandaar ook de naam 365GTB). Het interieur is volledig nieuw gemaakt inclusief een volledige rolkooi. Voorin ligt een 120 liter tank, met 2 vulopeningen om toch nog wat rijbereik te hebben. De kleur: Grigio Silverstone. Dit is echt een unieke auto, waar aan ieder detail enorm veel aandacht is geschonken. Kijk alleen eens hoe de 'bumper' is aangepast ten opzichte van een gewone 308, of de luchtinlaten aan de zijkant.