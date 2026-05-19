Zeldzame Britse Supercar - Noble M12 GTO

Merk: Noble Model: Noble M12 GTO Gespot in: Den Haag Kenteken: 43-KGH-1

Je kijkt hier naar een extreem zeldzame verschijning. Van deze handgebouwde Britse supercar bestaan wereldwijd slechts 99 exemplaren. In heel Nederland staan er zelfs maar twee op kenteken! Dit is een analoge rijdersauto in de puurste zin van het woord. Onder de lichtgewicht body van glasvezel schuilt een stalen buizenframe en een 2.5L V6 met 314 PK. Omdat de auto slechts 980 kilo weegt, schiet je in minder dan 4 seconden naar de 100 km/u. De topsnelheid? Rond de 265 km/u. Geen ABS. Geen tractiecontrole. Geen ESP. Wel een dikke rolkooi in je achteruitkijkspiegel. Dit kanon biedt een messcherp weggedrag, maar vereist zónder elektronische hulpmiddelen wel een ervaren hand achter het stuur. Durf jij het aan? 😅