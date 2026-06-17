Merk: Triumph Model: Triumph TR6 Gespot in: - Kenteken: TP-81-FD

Deze onberispelijke TR6 Triumph is uit juni 1974. Ziet er stoer uit met die grote wielen, bijna als een terreinwagen. Van september 1968 tot juli 1976 zijn er 91.850 TR6s geproduceerd, waarvan er 83.480 werden uitgevoerd, bijna allemaal naar the United States, terwijl er maar 8.370 werden verkocht in the United Kingdom. De motor is een 2,5 liter grote 6 cilinder in lijn. Er werden gedurende de gehele productietijd door elkaar heen carburateurversies en motoren met benzine-injectie geproduceerd. Ik vermoed dat dit een carburateurversie is, omdat de letters PI - voor petrol injection - niet op de auto staan.