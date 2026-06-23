BYD Denza Z op Nürburgring

Merk: Denza Model: Denza Z Gespot in: Nürburgring Kenteken: -

Bij het voorbij zien rijden van deze auto vorige week donderdagmiddag op de Nürburgring moest ik nou niet direct denken aan het merk BYD. Een mede car enthousiast die op dat moment naast mij stond ging uit van een nieuwe electrische variant van Lamborghini, echter deed het mij op het eerste oog veel denken aan bijv. een Lotus Evora. Lang leve Google lens, deze gaf direct aan dat het een gecamoufleerde BYD Denza Z test voertuig moest zijn. De voorzijde ziet er na mijn idee niet verkeerd uit, echter ben ik er qua looks van de achterzijde nog niet helemaal uit. Een bijzonder gezicht is het zeker weten wel!