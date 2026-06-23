Mercedes-AMG CLE 63 Mythos op Nürburgring

Merk: Mercedes-AMG Model: Mercedes-AMG CLE 63 Gespot in: Nürburgring Kenteken: -

Dat het hier om een wagen van de AMG lijn van Mercedes moest gaan was het qua looks en geluid al snel duidelijk! Na een beetje speurwerk moet het hier als ik het goed heb gaan om een test voertuig van de CLE 63 Mythos versie die mogelijk later dit jaar daadwerkelijk nog onthuld zou kunnen gaan worden. Met een na mijn idee beste Amg motor, de dikke 4 liter v8 met naar verwachting zo'n 650pk is de grote achtervleugel vast geen overbodige luxe met een paar stevige rondes op de "Green Hell". De Mythos serie zal waarschijnlijk in zeer gelimiteerde oplage geproduceerd worden, ik ben dan ook zeer benieuwd naar het prijskaartje wat hier aan zal komen te hangen..