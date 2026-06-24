Bertone GB110 | de 2 Miljoen kostende supercar!

Merk: Bertone Model: Bertone GB110 Gespot in: Saint-Tropez Kenteken: -

Tijdens mijn vakantie in Zuid-Frankrijk zag ik tot mijn grote verrassing de uiterst zeldzame Bertone GB110 in het pittoreske stadje Saint-Tropez. Met slechts 33 geproduceerde exemplaren en een prijskaartje van zo'n € 2 miljoen is het een van de meest exclusieve 'hypercars' die er momenteel rondrijden. Maar als ik € 2 miljoen te besteden had, zou ik waarschijnlijk iets anders voor mijn droomgarage kiezen.