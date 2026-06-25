Toyota 2000GT Mille Miglia

Merk: Toyota Model: Toyota 2000GT Gespot in: Italië Kenteken: -

Er zijn momenten dat je even niet geloofd wat je ziet, dat was het geval met deze Toyota 2000GT. Toyota was met een aantal auto's aanwezig om deel te nemen aan de Mille Miglia. Er is af en toe ruimte binnen het evenement om dat toe te staan. En voor Toyota was het een mooie mogelijkheid om hun geschiedenis te laten zien. Met een 5 tal auto's werd gereden, waaronder deze prachtige 2000GT. Echt bijzonder om hem in normaal verkeer te zien rijden en horen. Een selectie van wat foto's die ik gemaakt heb in die week van de 2000GT