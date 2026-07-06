Mega combo in Reims (deel 1)

Merk: - Model: - Gespot in: Reims Kenteken: -

#vakantiespot2026 Vorig jaar zaten we ook in dit hotel en toen stond er al een leuke verzameling dikke auto’s voor de deur. Dus ik hoopte al dat er eventueel weer wat leuks te zien zou zijn. Nou, dat was er. Een hele vloot dikke Britse auto’s was neergestreken bij ons hotel. Ik heb een van de mensen gevraagd waarom ze speciaal bij dit hotel kwamen (ik had eerder die week al drie Huracans gezien en wat Porsches) en hij had geen idee. Hij reed mee met een georganiseerde rit, allemaal met eigen auto’s, maar de route liep van de Pyreneeën naar de Alpen, en dan natuurlijk zoveel mogelijk passen meepakken. Wat een leven! Van wat ik kon herkennen hier een lijstje; Jaguar XF-R 2x Lamborghini Huracan (groen en zwart) 2x M4 CS (geel en groen) Alpine A290 Mercedes AMG GTs M3 M4 Ford Mustang GT Porsche 718 GT4 McLaren 675 Longtail Diverse 911’s in allerlei versies (onder andere GT3 RS) McLaren 720s Ferrari F8 2x Ferrari 812 2x Ferrari 488 Ferrari F430 Porsche 718 2x Porsche 718 Spyder RS Ferrari 458 Italia Ferrari F12 Berlinetta?