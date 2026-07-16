Merk: Cadillac Model: Cadillac Cabriolet DeVille Gespot in: Soest Kenteken: DH-15-42

Deze Cadillac rolde in juni 1964 uit de fabriek en kwam in juni 1992 naar Nederland. Hier en daar moet wat onderhoud worden uitgevoerd, maar hij ziet er verder nog puik uit. Hij is bijna 6 meter lang, schat ik, 2 meter breed, heeft 2 deuren en je kunt er met 6 personen in plus 6 hutkoffers bagage. Hoewel dat laatste wel lastig zal zijn, want er zit een LPG-tank in. Hoe dan ook een comfortabele cruiser.