Cupra in de Alpen met Porsches

Merk: Cupra Model: Cupra Leon Gespot in: Col de la bonette en zwarte woud Kenteken: JLZ-17-N

Tijdens mijn vakantie was de route deel van het doel. We reden namelijk vanaf stuttgart, via sallanches en pra loup naar monaco, bijna volledig door de alpen. Hierbij was het even zoeken hoe ik mijn hybride cupra het beste kon rijden in de alpen, in manual reed dit veruit het beste. Het toppunt was bij het afdalen van de col de la bonette waar ik een groep porsches achter me kreeg. Na deze er langs te laten was het tijd om zo lang mogelijk te proberen bij te blijven. Dit lukte nog verassend goed (met behulp van een paar in te halen auto’s)