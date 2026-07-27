Merk: Aston Martin Model: Aston Martin DB5 Gespot in: Andermatt Kenteken: -

De Aston Martin DB5 Goldfinger Continuation is een tot 25 stuks gelimiteerde reconstructie van de filmauto uit 1964. Elk exemplaar kostte destijds ruim €3,3 miljoen euro en werd bij Aston Martin Works gebouwd via 4.500 uur aan puur handwerk. In samenwerking met James Bond-special effects-regisseur Chris Corbould is de auto af fabriek voorzien van echt werkende, mechanische gadgets. Hij is ook volgens mij ook niet straat legaal... #vakantiespot2026