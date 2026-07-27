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Dinosaurus gespot

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Merk: Opel

Model: Opel Senator

Gespot in: Wezep

Kenteken: JY-51-PF

Vandaag de dag zeldzamer dan een Italiaanse supercar. Ooit was dit een serieuze concurrent voor de BMW 7 serie en Mercedes S Klasse. Maar net zoals de grote Citroëns, Renaults, Fiats en Rovers van weleer, is ook deze categorie al jaren niet meer bediend vanuit Rüsselheim. De auto in kwestie is geen strepentrekker, al is deze wel voorzien van een 2,5 liter grote zescilinder. Uiteraard voorzien van een automaat en velours bekleding. Zo op het oog in gebruik als een daily driver, met helaas wel wat laswerk aan de wielkastranden.