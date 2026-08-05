Merk: Toyota Model: Toyota Estima Gespot in: - Kenteken: -

In het VK worden relatief veel auto's uit Japan geïmporteerd, waarschijnlijk (terecht) vanwege lage kilometerstanden en lage prijzen. Dat zijn auto's als een Audi A1 en Fiat 500, die ook nieuw zijn/worden geleverd, maar ook zogenaamde JDM-auto's - specifiek voor de Japanse markt. Denk niet gelijk aan een Nissan GT-R, want deze Toyota Estima is (onder andere) waar het om gaat. De opvolger van de Previa, nu zonder middenmotor en eventueel met hybride-aandrijving. En je ziet hem echt veel! Z'n Japanse concurrenten ook wel, maar van de Estima stikt het (bijna). Toyota geeft in Japan elke modelreeks een eigen logo op de voorkant. E-Four is de hybride vierwielaandrijving die Toyota in Japan aanbiedt. Bij ons heet het gewoon AWD. En zit het stuur links.