Toyota Land Cruiser 300 'Station Wagon'

Merk: Toyota Model: Toyota Land Cruiser Gespot in: Londen Kenteken: -

De Toyota Land Cruiser begon zijn carrière in 1951 als Toyota BJ Jeep, maar dat vonden ze bij het Amerikaanse Jeep minder, dus werd hij bij de tweede generatie (1955) omgedoopt tot Land Cruiser. In 1957 kwam er een model naast, de zogeheten Station Wagon. De oorspronkelijke L. C. zou uitmonden in de supersimpele 70-serie (die heb ik zien rijden, maar niet kunnen fotograferen helaas), de Heavy Duty, en de Station Wagon, de familie-Land Cruiser, is nu deze 300-serie. Onze Land Cruiser heet elders Prado of 250 en is de Light Duty. De Station Wagon is in Europa voor het laatst verkocht als Land Cruiser V8, en sindsdien hebben we alleen de Light Duty. Dit in London gespotte exemplaar komt uit het Midden Oosten. Alleen voor de Britse hoofstad had de eigenaar toch beter een Kei-car kunnen aanschaffen...