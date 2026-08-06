Hyundai Coupé

Merk: Hyundai Model: - Gespot in: - Kenteken: -

Hyundai noemde zijn poging om een sportieve coupé te maken gewoon 'Coupé'. Dit is de tweede en laatste generatie van na de facelift, die je kunt herkennen aan de Lexus IS-achtige achterlichten en de knipperlichten aan de zijkant. Je kon kiezen tussen een viercilinder lijnmotor (2.0, 143 pk, 186 nm) en een V6 (2.7, 167 pk, 245 nm). Dit is de 2.0 viercilinder. Van beide generaties Coupé bij elkaar zijn er meer verkocht dan van de Bayon, IONIQ 6 of Nexo. Buiten Europa is hij verkocht als Tiburon. Da's in elk geval origineler dan 'Coupé'...