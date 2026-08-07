Toyota Alphard & Vellfire (Mk II)

Merk: Toyota Model: Toyota Alphard Gespot in: - Kenteken: -

Hier in Europa maken sedans en SUV's de dienst uit in het luxesegment. In Azië spelen ook de MPV's daar een grote rol. De Toyota Alphard is eigenlijk een soort Mercedes-Benz S-Klasse in de verpakking van een MPV (en uiteraard met Toyota-techniek). Van deze tweede generatie kwam er ook een sportief aangeklede variant: de Vellfire. Omdat Toyota in Japan aan elke modelreeks een eigen logo meegeeft, is ook dat anders bij de Vellfire. Omdat die reed, kon ik geen detailfoto's maken, maar de achterkant is wel gelukt. In tegenstelling tot bij de Alphard, waar de struiken in de weg staan. In het VK worden relatief veel auto's uit Japan geïmporteerd, waarschijnlijk vanwege lage kilometerstanden en prijzen en natuurlijk omdat het stuur aan dezelfde kant zit. De Alphard en Vellfire (van meerdere generaties) zijn relatief veel geziene gasten, nou ja, inwoners, maar daarom niet minder speciaal (voor Nederlanders)