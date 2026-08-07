Nissan Cube³ (Cube Cubic)

Merk: Nissan Model: Nissan Cube Gespot in: - Kenteken: -

Is de Nissan Cube een Autoblog Spotwaardige auto? Hij is zeker bijzonder, maar niet per se zeldzaam. Totdat je dit exemplaar nader bekijkt. Toegegeven, hij lijkt best wel op de enige Cube die wij kennen. Alleen is dit niet de derde, maar de tweede generatie. Die verkocht Nissan alleen in Japan, en Mitsuoka in Maleisië. Dit is de Cube³ (spreek uit: Cube Cubic), een verlengde versie met zeven zitplaatsen! Dit in het VK gespotte exemplaar is uit Japan geïmporteerd waarschijnlijk vanwege lage kilometerstanden en prijzen en natuurlijk omdat het stuur aan dezelfde kant zit. Om het af te leren nog een feitje over de bij ons ook bekende 3e generatie (ook een soort van Cube³/Cube 3): de asymmetrische C-stijl, die hier ook op zit, varieert per markt: heb je een linksgestuurde, dan zit het deel in de carrosseriekleur links en bij een rechtsgestuurde rechts.