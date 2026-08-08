Toyota Alphard (MK IV)

Merk: Toyota Model: Toyota Alphard Gespot in: - Kenteken: -

Hier in Europa maken sedans en SUV's de dienst uit in het luxesegment. In Azië spelen ook de MPV's daar een grote rol. De Toyota Alphard (wit) is eigenlijk een soort Mercedes-Benz S-Klasse in de verpakking van een MPV (en uiteraard met Toyota-techniek). Deze vierde generatie lijkt erg op de derde, maar is echt anders. De Vellfire kun je nu niet meer in één oogopslag onderscheiden, maar die heb ik niet gezien. Dit is een hybride met vierwielaandrijving (E-Four), maar sinds 2025 is hij er ook als plug-in hybride. In het VK worden relatief veel auto's uit Japan geïmporteerd, waarschijnlijk vanwege lage kilometerstanden en prijzen en natuurlijk omdat het stuur aan dezelfde kant zit.