Honda Fit & Fit Hybrid

Merk: Honda Model: Honda Jazz Gespot in: - Kenteken: -

Een Honda Jazz is niet bijzonder genoeg voor een Autoblog Spot, toch? Nou, wel dus. Alleen al omdat er dit jaar nog maar 228 exemplaren van de Jazz op Nederlands kenteken zijn gezet. Ter vergelijking: de Renault Clio zit op ruim 2.500 stuks! Bovendien zijn dit helemaal geen 'Jazzen', maar Fits. In de VS (de rode), Japan (de blauwe) en wat andere Aziatische landen heet het model Fit. In Japan en Maleisië was hij er ook als Hybrid (de blauwe). Kort gezegd is het de 1.5 die we in Nederland ook kregen met - nee, geen cvt, maar een 7-trapsautomaat met dubbele koppeling en een elektromotor erop. In tegenstelling tot zijn voorganger (met IMA) was dit een volhybride, en geen 'mildhybride+', om het zo te zeggen. Gemiste kans dat hij niet naar Europa kwam. De Fit heeft altijd een chroomkleurige balk in de achterklep, waar die op de Jazz altijd zwart was. Alleen na de facelift kon je de chroomkleurige als accessoire krijgen. De blauwe is in het VK gespot. Daar worden relatief veel auto's uit Japan geïmporteerd, waarschijnlijk vanwege lage kilometerstanden en prijzen en natuurlijk omdat het stuur aan dezelfde kant zit en de hybride er niet origineel geleverd is. De rode is een Nederlander die uit de VS komt - inclusief sidemarkers. Dit is een #Vakantiespot2026.