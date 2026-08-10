Merk: MG Model: MG IM6 Gespot in: - Kenteken: -

Met de IM6 wil MG de strijd aangaan met de Tesla Model Y. Bekend scenario - dat wil zowat elk Chinees merk. In China is hij er al sinds 2023 als IM LS6. IM is daar een joint-venture tussen SAIC (het Chinese staatsbedrijf dat de naam MG heeft gekocht), Alibaba en Hi-Tech Park. AUDI (in hoofdletters, dus niet Audi) is een joint-venture tussen Audi en SAIC, en de E5 deelt zijn techniek met de IM5 (de Tesla Model 3-concurrent) en deze IM6. In het VK kun je de IM6 al kopen, in Nederland nog niet. Net als de Onvo L60 Dit is een #Vakantiespot2026.