Nissan Ariya Nismo

Merk: Nissan Model: Nissan Ariya Gespot in: - Kenteken: -

De Ariya Nismo is Nissans concurrent voor o.a. de Hyundai IONIQ 5 N en Kia EV6 GT. Ik dacht dat het model alleen maar in Japan geleverd werd, maar niets is minder waar. Dat neemt niet weg dat de Nismo een zeldzame uitvoering (oké, met andere ophanging, een andere motor en een onderscheidend uiterlijk is het wel iets meer dan dat), want de Ariya wordt niet meer nieuw geleverd en de Nismo was er nog niet zo lang. Dit in het VK gespotte exemplaar is een #Vakantiespot2026.